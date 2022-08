Am Wochenende findet wieder das Ritterfest in Mönchengladbach statt. Was viele Jahre am Rheydter Schloss aufgeboten wurde, findet sich nun im Park an der Zeppelinstraße wieder. Vor der Eröffnung am Freitagabend und dem Start ins Programm am Samstag liefen die Aufbauarbeiten der Gruppen und Gastronomen.

An vielen Ständen verkaufen Händler unterschiedliche Ware. Hier gibt es bunte Schilder und Helme für Kinder.