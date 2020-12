Goldene Hochzeit in Mönchengladbach : In der Tanzschule fing alles an

In der Tanzschule fing alles an

Goldene Hochzeit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Sie lernten sich beim Tanzen kennen. Bevor sich Rita und Ulrich Jopen das Ja-Wort gaben, dauerte es noch. Denn ihr Studium ging vor. Jetzt feierten die beiden Goldene Hochzeit.

Auf dem Tanzparkett in Düsseldorf sahen sie sich zum ersten Mal. Es war eine Tanzveranstaltung ihrer Schulen. Die Nachhilfelehrerin von Ulrich Jopen gab den Anstoß, zu der Veranstaltung zu gehen, denn es waren mehr weibliche Gäste da, als männliche. Ulrich Jopen willigte ein und lernte Rita Germar kennen. Von da an waren sie ein Paar.

Frisch verheiratet zogen die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung nach Münster. Dort bekam sie ihre erste Stelle und Ulrich Jopen studierte weiter Jura.

Sport ist eine große gemeinsame Leidenschaft des Paares. Auch jetzt sorgt Rita Jopen dafür, dass genug Bewegung in den Alltag kommt. Regelmäßig gehen sie spazieren oder absolvieren gemeinsam ihr Kieser-Training. Ihr Mann spiel seit vielen Jahren Tischtennis beim TCC Hardt-Venn.

Seit er im Oktober 2010 das Amt des Vizepräsidenten am Landgericht Mönchengladbach niedergelegt hat, ist Ulrich Jopen in der Kanzlei Wittmann, Derksen, Frenz und Kollegen als Rechtsanwalt tätig. Ehrenamtlich ist er außerdem stellvertretender Vorsitzender der Verkehrswacht in Mönchengladbach und sitzt für den Westdeutschen Tischtennisverband im Rechtsausschuss und ist Vorsitzender des TCC Hardt-Venn.