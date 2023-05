Risiko durch Laufzeitverlängerung Mönchengladbach warnt vor belgischen Atommeiler

Die Mönchengladbacher Verwaltung kritisiert an der belgischen UVP dabei unter anderem, dass ein sogenannter „Super-GAU“ nicht Teil der betrachteten Unfallszenarien sei. In diesem konkreten Fall können die Folgen einer Störung nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden – so wie es 1986 beim Atomkraftwerk in Tschernobyl der Fall war. Die Stadt fordert deswegen eine erneute Simulation unter näher definierten, verschärften Bedingungen, um auch deren Folgen für das Stadtgebiet abschätzen zu können.