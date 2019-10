Hochschule Niederrhein : Ringvorlesung zum Thema Einsamkeit

Mönchengladbach Die elf Vorträge an der Hochschule richten sich an ein breites Publikum.

Den Auftakt macht Susanne Bücker, Psychologin an der Ruhr-Universität Bochum, mit einem Vortrag über den aktuellen Forschungsstand. Zu den weiteren Vorträgen gehören unter anderem: Wie werden Menschen einsam? Dieser Frage will Prof. Dieter Wälte vom Fachbereich Sozialwesen der HN am 24. Oktober nachgehen. Um Praxisbeispiele zur Vermeidung von Einsamkeit im Alter soll es am 7. November bei Soziologin Silke Leicht gehen. Am 14. November spricht Autor Thomas Hax-Schoppenhorst darüber, wie man Einsamkeit erkennt und überwindet. Diplom-Psychologe Hanns Jürgen Kunert geht am 21. November auf Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und psychischen Erkrankungen ein. Am 28. November stellt Pädagoge Erich Schützendorf die Frage, wie man anständig mit Menschen im Alter umgehen kann, die für andere schwierig erscheinen. Am 12. Dezember präsentiert Prof. Micheal Borg-Laufs das Alleinsein als Ressource. Den Abschluss macht Janosch Schobin am 16. Januar mit einem Vortrag zum sozialen Sinn der Einsamkeit.