Nach tödlichen Unfällen in Mönchengladbach Demonstration für verunglückte Radfahrer

Vergangenes Jahr kam es in der Stadt zu zwei tragischen Unfällen bei denen Radfahrer ihr Leben verloren: Zum einen wurde am 24. September 2023 ein 76-jähriger Radfahrer an der Preyerstraße in Pongs von einem Auto erfasst und erlag neun Tage später seinen Verletzungen. Zum anderen überrollte am 26. September ein Lkw in der Nähe des Rheydter Marktes eine 71-Jährige. Die FrauKostenpflichtiger Inhalt starb wenig später in einem Krankenhaus. Um an diese beiden und weitere Vorfälle zu erinnern, bei denen Radfahrer in Mönchengladbach schwer verletzt wurden oder starben, organisiert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Mönchengladbach am Mittwoch, 15. Mai, eine Fahrrad-Demo.