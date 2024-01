Gesund leben in Mönchengladbach So purzeln nach den Feiertagen die Pfunde

Es beginnt mit dem Flüssigkeitshaushalt – und ja, die Extrem-Kaffeetrinker kommen schlecht weg. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt eine Menge von nicht mehr als zwei großen Bechern an. Insgesamt sollte man auf 1,5 bis zwei Liter Flüssigkeit kommen, in Form von ungesüßten Tees oder Mineralwasser, das, wenn der Geschmack zu langweilig wird, mit einer Zitronenscheibe oder einem Stück Ingwer schmackhafter wird. Am besten ist es, die Flüssigkeitsmenge über den Tag zu verteilen, damit die Organe mit wichtigen Nährstoffen versorgt werden können. „Wenn man auf das Durstgefühl wartet, kann es zu spät sein“, so Kamerichs.