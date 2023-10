Yachtclub in Mönchengladbach Mit der „Minto“ ins Mittelmeer

„Wolken, Wind und Wogen …,“ die Seemannsromantik, die Schlagerbarde Freddy Quinn einstmals besang, ist vorbei. Auf dem Meer beherrscht Technik Schiff und Personal. Ein wenig von der Romantik und vom Wassersport per Segel- oder Motorboot hat sich der Rheydter Yachtclub (RYCC) erhalten, zumindest, was die rund 40 Männer und Frauen betrifft, die heute noch Mitglied sind. „Ja, wir hatten in den 70er Jahren um die 100 Mitglieder“, sagen Geschäftsführer Stefan Vieten und Wieland Dörner, Redakteur des Festbuches, das jetzt zum 50. Jubiläum erscheint.