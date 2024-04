Schimmelbefall in Mönchengladbach Wie es in der Rheydter Tiefgarage weitergeht

Das Problem in der Tiefgarage unter dem Rheydter Markt ist unübersehbar: An der Decke und teils auch den Wänden des oberen Parkdecks haben sich große, schwarze Schimmelflecken ausgebreitet. Deswegen ist der Bereich seit Mittwoch großräumig gesperrt, rund die Hälfte der 220 Stellplätze fällt weg. Für Besucher, die zum Beispiel für den Markt anreisen, könnte es deswegen schwierig werden, noch einen Parkplatz in der Tiefgarage zu finden. Vor allem, weil etwa 80 Dauerparker Stellplätze reserviert haben. Der Betreiber Parken MG ruft Kurzzeitparker dazu auf, möglichst andere Stellflächen zu nutzen.