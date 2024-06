Nach Schimmelproblemen in Mönchengladbach Rheydter Tiefgarage ist wieder komplett geöffnet

Normalerweise können in der Tiefgarage unter dem Rheydter Markt rund 220 Fahrzeuge parken. Doch seit Anfang April dieses Jahres wurden große Teile des Obergeschosses gesperrt, weil die Wände und Decken in diesem Bereich voller Schimmel waren. Der wurde inzwischen jedoch entfernt, wie Lars Randerath, Chef der zuständigen „Parken MG“ unserer Redaktion Anfang der Woche mitteilte. Während der Bereich oben wieder geöffnet wurde, war in den vergangenen Tagen allerdings das Parken auf der unteren Etage nicht mehr möglich.