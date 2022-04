Karnevalisten aus Mönchengladbach im Zoo Krefeld : Närrische Pinguine treffen tierische Pinguine

Die Rheydter Prinzengarde fütterte im Krefelder Zoo die Pinguine. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Mönchengladbach/Krefeld Die Große Rheydter Prinzengarde hat jetzt ein Patenkind. Es lebt im Krefelder Zoo und bekam als Willkommensgruß statt Orden Fische.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 25. April ist Welt-Pinguin-Tag. Während die meisten Menschen an diesem Tag an die drolligen Seevögel „im Frack“ denken, ein kleinerer Teil vielleicht noch an den Krefelder Eishockey-Club, fällt den Mönchengladbachern – und hier speziell den Rheydtern – vor allem eins ein: die Große Rheydter Prinzengarde. Die Mitglieder dort werden wegen ihrer schwarz-weißen Uniform nämlich ebenfalls Pinguine genannt.

Erfunden wurde der neckende Spitzname wahrscheinlich in der Mönchengladbacher Prinzengarde, mit der das Rheydter Pendant eine freundschaftliche Rivalität verbindet. Im Gegenzug werden die Mönchengladbacher Gardisten als „Feuerlöscher“ bezeichnet, weil deren Uniform in Signalrot leuchtet. Seit wann es diese Spitznamen gibt, weiß niemand mehr so genau. Seit Jahrzehnten sei dies schon so, hört man auf beiden Seiten.

In Rheydt hat man sich mit dem Namen Pinguine mehr als angefreundet. Die Rheer Knöppkes, die Jugendshowtanzgruppe der Großen Rheydter Prinzengarde, hat das Tier als Maskottchen ausgewählt, und in den Orden der Garde taucht der niedliche Vogel auch immer wieder einmal auf.

Nach der langen, schunkellosen Corona-Zeit dachte sich die Rheydter-Prinzengarde jetzt etwas Besonderes aus: Närrische Pinguine treffen tierische Pinguine. Weil es im Odenkirchener Tiergarten diese Spezies mit Federn und Flossen nicht mehr gibt, ging es zum Krefelder Zoo. Dort haben die Humboldtpinguine gerade ein neues Gehege bekommen, was den Rheydter und den Krefelder Pinguinen ein Tête-à-Tête ermöglichte. Man kam sich ziemlich nahe. Als Frackträger muss man halt zusammenhalten. Spaß hatten bei diesem Besuch beide Seiten – die tierischen Pinguine, weil es reichlich Fisch gab, und die menschlichen Pinguine, weil ihnen keine Scheu entgegengebracht wurde. „Die Tiere waren sehr zutraulich. Und keiner von uns ist beim Füttern gebissen worden“, sagt Guido Gauls, Kommandant der Rheydter Prinzengarde.