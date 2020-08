Nach Karstadt-Rückzug in Mönchengladbach : Rheydter Händler planen Zukunft der City

Mönchengladbach Leerstand, Rückzüge, Kriminalität: Die Geschäftsleute in Rheydt haben genug davon und sammeln Ideen, wie sie ihre Innenstadt neu positionieren können. Der erste Abend zeigt aber auch, dass das eine komplexe Aufgabe ist.

Im Ratskeller ist es heiß und eng. Und die Silberputztücher, die Juwelier Ralf Winkels den Ankömmlingen reicht, taugen nur bedingt zum Abtupfen von Schweißperlen auf der Stirn. Dass so viele kommen, das hätte er nun wirklich nicht erwartet, sagt Winkels. „Aber das zeigt, wie groß der Bedarf ist.“ An diesem Dienstagabend folgen etwa drei Dutzend Händler, Politiker, interessierte Bürger und Fachleute aus Rheydt Winkels Aufruf, um zu diskutieren, wie man ihre geplagte Innenstadt wieder zu neuer Blüte verhelfen kann. Im Grunde Ideen dafür sammeln, woran Fachleute und Wissenschaftler sich nicht nur für Mönchengladbach und Rheydt seit Jahren die Köpfe zerbrechen.

Das Interesse ist riesig nach den zahlreichen Rückschlägen der vergangenen Monate und Jahre und den Rückzügen von großen Ketten wie jüngst Karstadt. Die Ideen sprudeln an diesem Abend, aber vor allem aber auch die Kritik. Und zwar an der Stadt. „Die Werbe-Ordnung muss dringend überarbeitet werden“, schimpft etwa Peter Hesse vom Druckcenter 24. Kundenstopper müssten zugelassen, Vorschriften für Geschäftsbeschriftungen gelockert werden. „Und Gastronomen die Farbe der Stühle vorzuschreiben, ist arrogant.“

Umbau am Hauptbahnhof Mönchengladbach-Rheydt : Diakonie will größere Radstation für Rheydt

Die einen lehnen es ab, sich an verkaufsoffenen Sonntagen künftig noch zu beteiligen, weil an diesen Tagen die Umsätze ohnehin ausblieben. Die anderen wiederum fordern aber genau das: „Ich mache an einem verkaufsoffenen Sonntag nicht mehr Umsatz als an einem Montag oder Dienstag“, sagt Astrid Schneider. „Aber das ist eine Riesenwerbung für Rheydt. Man kommt mit Leuten ins Gespräch, die als Kunden dann wiederkommen. Und das ist Gold wert.“