Schwerpunktthema in Mönchengladbach Rheydter Gespräche zum Thema „Start in die Bildung“

Im Ernst-Christoffel-Haus finden am Mittwoch, 22. März, ab 18 Uhr die ersten Rheydter Gespräche in diesem Jahr statt. Hauptthema diesmal: „Der Start in die Bildung“. Eingeladen sind alle, denen Rheydt am Herzen liegt: egal, ob in Rheydt geboren oder zugezogen, heißt es aus der Verwaltung.