Leben in Mönchengladbach Was Rheydt Familien an Bildung bietet

Hauptthema der „Rheydter Gespräche“ war aber der „Start in die Bildung“. Sarah Naß, Teamleiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) der Stadt, und Rebekka Motte von der Jugendhilfeplanung beschrieben ihre Aufgaben. Der ASD, so erklärte Naß, ist der Fachdienst des Jugendamtes, der Familien in Erziehungsfragen berät und unterstützt. Die Jugendhilfeplanung ergänzt dieses Angebot. Bei Rebekka Motte laufen die Informationen über die Einrichtungen für Kinder und Jugendliche zusammen. Naß und Motte unterstützen, so erklärten sie, Kinder und Eltern beim Übergang zwischen der Kita und der Grundschule. „Was brauchen die Kinder? Was brauchen die Eltern? Was brauchen die Lehrkräfte?“ sind die Fragen, die sie stellen und zu beantworten versuchen.