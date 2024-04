Volksfeststimmung in Mönchengladbach Rheydter feiern sich mit buntem Programm

Sportlich Aktive sind im Theaterpark, am Bolzplatz Logenstraße oder im Hugo-Junkers-Park richtig. Am Theater gibt es unter dem Motto „Tam Tam“ Spaß und Spiel speziell für Kinder. Was früher Geräteturnen oder Akrobatik war, heißt heute Calisthenics und kann dort auch ausprobiert werden. Echte Fußballspieler trainieren von 13 bis 16 Uhr am Bolzplatz mit dem Jugendhilfeträger „De Kull“. Die Organisation verbindet soziale Arbeit mit Bildung und Sport. Zur selben Zeit können Skateboarder, Boxer oder Basketballer mit der Rollbrettunion im Hugo-Junkers-Park ihrer Sportart nachgehen.