Verschiedene Kulturen in Mönchengladbach Rheydter feiern zum ersten Mal das Opferfest im Zentrum

Majan hält es nicht mehr auf ihrem Platz: Die Vierjährige springt auf, klatscht und hüpft im Takt der arabischen Musik, die über den Harmonieplatz schallt. Sie zog erst vor zwei Monaten zu ihrer Mutter von Tunesien nach Mönchengladbach. Alles ist neu, alles ist anders. Aber die Musik kennt sie – und das Opferfest sowieso. „In Tunesien wird es vier Tage lang groß gefeiert. Alle haben frei, treffen ihre Familien, und für die Kinder gibt es jede Menge Süßigkeiten“, sagt Majans Mutter Olfa Mekki. „Aber es geht auch darum, an die Armen zu spenden, damit jeder am Opferfest teilhaben kann.“ Mekki arbeitet seit zwei Jahren als Krankenschwester in Mönchengladbach. Nun leben endlich ihr Mann und beide Kinder wieder mit ihr zusammen. Ein Grund zum Feiern – und der heutige Tag ist es sowieso.