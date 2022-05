Polizeibekannt in Mönchengladbach : Jugendliche pöbeln Kirmesbesucher an und stören Schützen-Parade in Rheydt

Jugendliche pöbeln Kirmesbesucher an und stören Schützen-Parade in Rheydt

Update Mönchengladbach Mehr als ein Dutzend polizeibekannte Jugendliche haben am Freitagabend im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt auf der Kirmes für Unruhe gesorgt. Unter anderem versuchten sie, den Umzug der Schützen zu stoppen.

Die Jugendlichen pöbelten und belästigten am Freitagabend gegen 18 Uhr andere Besucher der Kirmes in Mönchengladbach-Rheydt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Im Anschluss sollen die Jugendlichen dann noch versucht haben, den Schützenumzug zu stören und die Parade zu stoppen.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben die Personalien der Jugendlichen fest und erteilte ihnen Platzverweise. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen bestätigte, sind die Jugendlichen Kostenpflichtiger Inhalt schon häufig wegen Pöbeleien und Strafdelikten aufgefallen. Sie gehören zu der rund 30-köpfigen Gruppe, die auf dem Sonnenhausplatz und an der Hindenburgstraße regelmäßig für Polizeieinsätze sorgen. Zwei 14-Jährige fielen bereits so oft auf, dass sie in Untersuchungshaft kamen. Sie hatten schon als strafunmündige Kinder gestohlen und geraubt.