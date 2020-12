Feuer in Mönchengladbach : Ein Toter bei Wohnungsbrand - Polizei ermittelt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Mühlenstraße in Mönchengladbach-Rheydt ist am Freitagnachmittag ein Mensch gestorben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr ist am Freitag kurz vor 16 Uhr durch mehrere Notrufe alarmiert worden, die einen Brand in einem eingeschossigen Anbau eines Wohnhauses an der Mühlenstraße im Ortsteil Rheydt meldeten.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern des rückwärtigen Gebäudes, meldet die Feuerwehr. Da die Tür zum Anbau verschlossen war, wurden die Fenster eingeschlagen und das Feuer mit einem Strahlrohr von außen bekämpft.

Nachdem sich die Feuerwehr einen Zugang verschafft hatte, ging ein Trupp unter Atemschutz ins Innere. Im Wohnraum fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person. Die sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos.

Der Brand im Anbau wurde gelöscht, die Fassade des Gebäudes geöffnet und auf Glutnester kontrolliert. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Identität des Toten ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt, so die Feuerwehr.

(top)