Aktion in Rheydt : Großer Frühjahrsputz auf der Hauptstraße

Elvira Sakiri machte mit. Die Geschäftsfrau will mit ihrer Teilnahme am Mai-Putz ein Zeichen setzen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach In der Rheydter Innenstadt war am Samstag viel los. Anwohner, Geschäftsleute und die Mags machten bei der Aktion „Mai-Putz“ von Uli Wateler und Vinod Kumar mit. Zwei Teilnehmer erzählten, warum ihnen die Aktion wichtig ist.

Wateler ist Betreiber vom Zwischenraum an der Hauptstraße und gemeinsam mit Vinod Kumar, Inhaber der Ragazzi GmbH, Initiator der Putzaktion. Erst rund sechs Wochen ist es her, dass die beiden die Idee dazu hatten. Kumar lebt in einer anderen Stadt, besucht seinen Laden in Rheydt allerdings regelmäßig. „Dabei ist mir aufgefallen, dass Rheydt ziemlich in die Jahre gekommen ist“, erklärt er. Da er gehört hatte, dass Uli Wateler sich regelmäßig für die Gemeinschaft in der Straße einsetzt, bat er ihn um Hilfe.