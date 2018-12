Unfall in Rheydt: 85-jährige Fußgängerin wird schwer verletzt

Mönchengladbach Am Montagmittag ist eine 85-Jährige bei einem Autounfall auf der Friedrich-Ebert-Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Fußgängerin überquerte gegen 12.30 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Altenheims Curanum an einem Überweg die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Dabei wurde sie von einem Autofahrer (48 Jahre) erfasst, der auf der Straße in Richtung Rheydt unterwegs war.