Veranstaltung in Mönchengladbach : RP lädt wieder zum Netzwerken im Hangar

Mönchengladbach Bei „MG ist IN“ werden mehr als 300 Gäste aus der Stadtgesellschaft und verschiedene Sponsoren erwartet. Kulinarisch wird’s diesmal spießig.

Für Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) ist das ein fester Termin in seinem Kalender, schließlich sind nur selten so viele Verantwortliche und Entscheider aus unterschiedlichen Bereichen der Stadtgesellschaft versammelt. Aus dem Verwaltungsvorstand werden auch Stadtdirektor Gregor Bonin und Ordnungsdezernent Matthias Engel erwartet.

Stark vertreten ist auch diesmal die Politik mit Abgeordneten aus dem Landtag – Jochen Klenner (CDU), Vanessa Odermatt (CDU) und Lena Zingsheim (Grüne) – und aus dem Bundestag mit Gülistan Yüksel (SPD) und Kathrin Henneberger (Grüne). Aber auch Wirtschaftsvertreter, Architekten, soziale Einrichtungen und Gründer-Szene sind dabei. So hat sich Sandra Navidi, aus Rheydt stammende Börsenexpertin mit Wohnsitz in New York, angemeldet. Ewald Lienen, Ex-Borusse und viele Jahre in führenden Positionen bei St. Pauli, kommt mit seiner Frau Rosa. Auch Flughafen-Chef Andreas Ungar und die erst kürzlich ausgezeichnete Bloggerin Hannah von Dahlen („MG anders sehen“) wollen netzwerken.