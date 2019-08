Arbeitsmarkt in der Region : 600 Ausbildungsstellen noch unbesetzt

Mönchengladbach Firmen suchen dringend Nachwuchs. Dabei gibt es mehr unversorgte Bewerber als Stellen. Bei Unter-25-Jährigen liegt die Arbeitslosenquote in Mönchengladbach bei 9,3 Prozent. Die Arbeitsagentur meldet stadtweit insgesamt 13.000 Arbeitslose.

Die Arbeitsagentur beschreibt den Arbeitsmarkt als „aufnahmefähig“. Das gilt für die Stadt Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss, der ebenfalls in den Bezirk der Arbeitsagentur fällt. Auffällig: Bei deutlich weniger Beschäftigten in Mönchengladbach ist die Arbeitslosenquote hier fast doppelt so hoch wie im Rhein-Kreis Neuss. In Gladbach liegt sie bei 9,2 Prozent, im Kreis Neuss bei 5,1. Zum Vergleich: Im Juli 2018 lag die Quote in Mönchengladbach bei 9,7 und im Rhein-Kreis Neuss bei 5,4 Prozent. Die Zahlen haben sich also leicht verbessert, gegenüber dem Vormonat Juni allerdings jeweils um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert. In ganzen Zahlen heißt das: In Mönchengladbach sind 12.994 Menschen arbeitslos gemeldet, 72 Prozent beziehen Hartz IV. Im benachbarten Rhein-Kreis sind es 12.420 Arbeitslose, dort beziehen 61 Prozent Hartz IV. Darüber hinaus gelten rund 35.000 Menschen im Agenturbezirk als unterbeschäftigt, weil sie sich etwa in Job-Maßnahmen befinden.