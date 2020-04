Rezepte Mönchengladbacher Gastronomen : Weiße Bohnen und luftiger Quarkauflauf

Jonas und Willi Hastenrath vom Flachs Hof stellen ihre Rezepttipps vor: Weiße Bohnen mit Salbei und Parmesankäse sowie Luftiger Quarkauflauf. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Zur Sicherheit sind in der Corona-Krise alle Restaurants geschlossen. Viele Gastronomen haben sich alternative Konzepte ausgedacht, um den Weg zu ihren Kunden zu finden. Für unsere Leser haben einige ein Rezept verraten, das Seelennahrung für diese Zeit ist. Heute: Der Flachs Hof in Merreter.

Willi Hastenrath hat jetzt Zeit zum Gärtnern. Wie alle Restaurants der Stadt ist auch sein Landgasthof Flachs Hof in Merreter geschlossen. „Salbei, Giersch, Bärlauch, Waldmeister & Co. habe ich gepflanzt, als Nächstes lege ich Hochbeete an“, sagt Willi Hastenrath entspannt. Der Koch nutzt die freie Zeit, um in aller Ruhe seine Wildkräutersammlung zusammenzustellen. „Dazu hätte ich keine Geduld“, erklärt sein Sohn Jonas, der ebenfalls Koch im seit 1994 existierenden Familienbetrieb ist. Er hat seine Wohnung in der vergangenen Woche renoviert, jetzt ist das Restaurant dran.

Die vier festangestellten Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. „Hoffentlich können wir bald wieder an den Start gehen. Ich bin da vorsichtig optimistisch“, sagt Willi Hastenrath. Speisen auszuliefern, wie es viele seiner Kollegen zurzeit machen, wollen er und sein Sohn nicht. „Fisch auf den Punkt gebraten kann man nicht ausliefern. Außerdem müssten wir generell von Merreter aus weite Wege fahren“, sagt Jonas Hastenrath.

Für die RP-Leser haben Vater und Sohn gleich zwei Rezepte zum Nachkochen daheim herausgesucht. Die weißen Bohnen bringen alles mit, was in den Augen der beiden Köche Soulfood ausmacht: Fett, Kohlenhydrate und gesunde Hülsenfrüchte. „Der Parmesan sorgt für das herrlich Schlotzige des Gerichts“, sagt Willi Hastenrath. Der Quarkauflauf ist eine süße Köstlichkeit, die so schnell und einfach in der Zubereitung ist, dass Eltern sie auch gemeinsam mit ihren Kindern machen können.

Weiße Bohnen mit Salbei und Parmesankäse

für 4 bis 6 Personen

1 große Zwiebel

125 g gewürfelter Speck

2 El Öl

200 g weiße Bohnen

200 ml Weißwein

500 ml Sahne

100 g Parmesan, gerieben

7 Salbeiblätter

500 g grüner Spargel, optional Kirschtomaten, Lauchzwiebeln oder Kräuter

Pfeffer aus der Mühle, Salz

Bohnen etwa 12 Stunden einweichen, abgießen und in leicht gesalzenem Wasser garkochen. Abschütten. Zwiebel schälen und in Würfel schneiden, zusammen mit Speckwürfeln und Öl anschwitzen, bis die Zwiebeln leichte Bräune haben. Mit Weißwein ablöschen. Reduzieren lassen, bis der Weißwein fast verdunstet ist. Sahne zugeben, Salbeiblätter in Streifen schneiden und zugeben, pfeffern und salzen. Parmesan hinzufügen. Alles reduzieren lassen bis eine sämige – nach Willi Hastenrath schlotzige – Konsistenz erreicht ist. Die Enden des grünen Spargels abschneiden. In der Pfanne mit etwas Öl bei mittlerer Hitze für einige Minuten braten. Nach Geschmack Kirschtomaten, Lauchzwiebeln oder Kräuter zugeben.

Dazu passen Schweinefilet oder Schweinekotelett und als Weine ein kräftiger, körperlicher Grauburgunder oder ein Merlot mit schönem Körper.

Luftiger Quarkauflauf

4 Eier trennen

120 g Zucker

1 Paket Vanillezucker

500 g Quark, 20% Fettstufe

100 g Mehl

50 g Weichweizengrieß

50 g Butter

100 ml Milch

1 Msp. Salz, Zimt (optional)

Eigelb mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen, Quark hinzufügen und verrühren. Mehl und Grieß zugeben – erneut verrühren. Milch in eine Auflaufform geben, Butter zerlassen und ebenfalls in die Auflaufform geben. Teig in Auflaufform füllen. Bei 180 Grad Ober-/Unterhitze garen.

Dazu passen eingeweckte Früchte, Schattenmorellen, Apfelmus. Ein Kaffee oder Kakao runden das Geschmackserlebnis ab.

Flachs Hof, Merreter 10, 41179 Mönchengladbach, www.flachshof.de.