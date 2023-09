Gesundheitsversorgung in Mönchengladbach So wird die Hausapotheke fit für den Herbst und Winter

Zahlreiche Krankheiten und Beschwerden breiten sich oftmals aus, wenn die Temperaturen fallen. Welche Präparate dann genommen werden können, erläutert Dirk Lammert, Pressesprecher der Apotheken in der Stadt. Der Arzt und aktiv bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Mönchengladbach, Arno Theilmeier, empfiehlt indes, Hamsterkäufe mit Medikamenten zu vermeiden. Außerdem sollten immer alle, auch und besonders pflanzliche Medizinprodukte, mit dem behandelnden Hausarzt oder Kinderarzt abgesprochen werden, so Theilmeier. Es gebe doch recht häufig relevante Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Komplikationen durch nicht rezeptpflichtige Medikamente.