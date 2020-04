Tipps aus der Redaktion : Rezepte für Ihre Hamsterkäufe

Spaghetti mit schwarzen Oliven. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Die Speisekammer ist voll und Sie wollen ein paar Sachen verbrauchen? Wir haben Tipps für ein einfaches Menü aus drei Gängen.

(chal, dr, gap) Mehl, Nudeln, Linsen – alles was haltbar ist, verschwand in den vergangenen Wochen aus den Supermarktregalen wie die berühmten warmen Semmeln. Da griffen vor lauter Schreck auch manchmal Menschen zur 1000-Gramm-Mehl-Packung, die noch nie im Leben gebacken haben. Für alle, die nicht wissen, was sie mit ihren Vorräten machen sollen oder die Platz schaffen wollen, hier ein paar Vorschläge.

Die Vorspeise für Linsen-Horter

Salat aus grünen Linsen

Zutaten für vier Personen:

200 g Puy-Linsen, getrocknet

5 g Salz (für die Linsen)

4 Scheiben Toastbrot

30 g Rapsöl

60 g Weißweinessig

Salz, Pfeffer (zum Abschmecken)

1 Packung Suppengemüse, bestehend aus etwa:

25 g Karotten

25 g Pastinake

25 g Lauch

20 g Sellerie

(Mengen können ruhig variieren, es muss nichts weggeschmissen werden)

Vorbereitung:

Linsen in kaltem Wasser aufsetzen und aufkochen, Salz erst zum Schluss hinzugeben. Linsen etwas abkühlen lassen, dann abschütten und abtropfen lassen.

Lauch längs halbieren und waschen. Karotten, Pastinake und Sellerie schälen. Das gesamte Gemüse in feine Würfel schneiden, die in etwa so groß wie die Linsen sein sollten.

Zubereitung:

Gemüsewürfel im Rapsöl andünsten und mit dem Weißweinessig ablöschen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und kurz zugedeckt köcheln lassen. Anschließend mit den warmen Linsen vermischen und gegebenenfalls erneut abschmecken. Mit einer diagonal geschnittenen und gerösteten Scheibe Toastbrot lauwarm servieren.

Die Hauptspeise für Nudel-Hamsterer

Spaghetti mit schwarzen Oliven

Zutaten für vier Personen

500-Gramm-Packung Spaghetti

ein Glas schwarze, entsteinte Oliven

ein Bund Frühlingszwiebeln (normale Zwiebeln gehen auch)

fünf Zehen Knoblauch

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Wer es pikant mag, kann auch noch frische Peperoni-Schoten oder Chili-Öl dazu geben.

Zubereitung

Spaghetti in einen großen Topf mit sprudelnd heißem Wasser geben. Eine Prise Salz und einen kleinen Schuss ÖL dazugeben und nach Packungsangabe kochen. In der Zwischenzeit Frühlingszwiebeln säubern und in kleine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und in dünne Scheiben oder Stifte schneiden. Oliven ebenfalls in Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne in Olivenöl andünsten. Die fertigen abgetropften Spaghetti und die Oliven dazu geben. Gut durchmischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eventuell am Ende Chiliöl darüberträufeln.

Die Nachspeise bei großem Mehl-Vorrat und Eier-Mangel:

Tarte Tatin

Zutaten:

150 g Mehl

100 g kalte Butter

50 ml Wasser

Prise feines Salz

Butter für die Form

Zucker

Obst (klassich Äpfel, aber auch Birnen, Pfirsiche oder Mangos funktionieren)

Zubereitung: