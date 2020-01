Rewe-Markt in Windberg : Rewe plant Neueröffnung in Windberg

An der Annakirchstraße stand bis zum vergangenen Sommer die Supermarktkette Kaiser‘s. Seitdem gibt es keinen Nahversorger in Windberg. Foto: Andreas Gruhn

Windberg Seit August müssen die Bürger in Windberg ohne einen Nahversorger auskommen. Doch das soll nicht mehr lange so bleiben. Die Rewe-Gruppe plant an der Lindenstraße die Eröffnung eines neuen Supermarktes.

Wie eine Sprecherin unserer Redaktion mitteilte, sei die Eröffnung für Mitte bis Ende der ersten Jahreshälfte vorgesehen. Mit anderen Worten: im zweiten Quartal dieses Jahres. Derzeit laufen die Bauarbeiten in dem Ladenlokal mit einer Verkaufsfläche von rund 900 Quadratmetern. Vorher war dort über viele Jahre ein Supermarkt der Kette Kaiser’s untergebracht.

Zwar gab es die Kette im vergangenen Sommer schon lange nicht mehr, da sie bereits in den großen Rewe-Konkurrenten Edeka übergegangen war. Dennoch lief der Markt in Windberg noch unter dem alten Namen weiter. Edeka hatte den Standort eigentlich auch gar nicht aufgeben wollen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da der Standort für uns sehr attraktiv ist“, sagte eine Edeka-Sprecherin. Aber der bestehende Mietvertrag lief Ende August aus, und Edeka konnte sich mit dem Eigentümer der Immobilie nicht auf eine Verlängerung einigen. Die Kette zog deshalb einen Schlussstrich und verließ den Stadtteil. Seitdem müssen die Windberger zum Einkaufen in andere Stadtteile fahren.

Rewe plant ein Lebensmittelsortiment mit Obst und Gemüse, Bio-Produkten, sogenannten Convenience-Artikeln (also fertig verpackte Lebensmittel zum direkten Verzehr), Produkten aus der Region, Fleisch, Wurst, Käse und Feinkost in Bedienung. Außerdem soll es wieder einen Bäcker geben.