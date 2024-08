Nach Tod auf Klassenfahrt Das sagt der Generalbundesanwalt zum Revisionsantrag von Emilys Lehrerinnen

Die an Diabetes erkrankte Schülerin Emily starb am 30. Juni 2019 bei einer Klassenfahrt in einem Londoner Krankenhaus, gut einen Monat vor ihrem 14. Geburtstag. Das Mädchen klagte bereits am Tag nach der Ankunft in der englischen Hauptstadt über Übelkeit. Mitschülerinnen sollen mehrfach die mitreisenden Lehrer über Emilys schlechten Gesundheitszustand unterrichtet haben. Doch die hätten, so der Vorwurf, viel zu spät reagiert. Im Februar 2024 wurden zwei Lehrerinnen wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen vom Landgericht Mönchengladbach verurteilt. Für beide gab es Geldstrafen. Doch die Pädagoginnen akzeptierten das Urteil nicht und legten Revision ein.