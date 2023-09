Feuerwehr-Einsatz in Mönchengladbach Rettungshubschrauber nach Notfall in Firma angefordert

Am Klosterhofweg in Odenkirchen ist es am Donnerstag, 7. September, gegen Mittag auf einem Firmengelände zu einem Notfall gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, schickte sie einen Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug. Aufgrund des Verletzungsmusters des Patienten forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber zum Transport an. Der Pilot des Helikopters entschied sich für eine Landung auf einem nahe gelegenen Feld. Nach der Stabilisierung des Patienten wurde dieser zur Weiterbehandlung in eine Spezialklinik geflogen.