Feuer im Seniorenheim Rettungshubschrauber-Einsatz nach Brand im Seniorenheim

Mönchengladbach · Aus bislang ungeklärter Ursache ist in in einem Altenheim in Mönchengladbach am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine pflegebedürftige Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

11.05.2024 , 07:10 Uhr

Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Spezialklinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mitarbeiter eines Altenheimes an der Friedrich-Ebert-Straße haben am Freitag, 10. Mai, gegen 20 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Sie hatten im Zimmer einer pflegebedürftigen Person einen Brand entdeckt und leiteten sofort Hilfsmaßnahmen ein. Die Feuerwehr beorderte ausreichende Kräfte zur Einsatzstelle. Aufgrund der Notrufmeldung mit dem Hinweis auf Brandverletzungen wurde zeitgleich auch der Rettungshubschrauber aus Duisburg in die Alarmierung eingebunden. Der Einsatz führte auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einer halbstündigen Straßensperrung. Der Brand war schnell gelöscht. Rettungsdienst und eine Notärztin behandelten die verletzte Altenheimbewohnerin. Zeitgleich musste noch ein Landeplatz für den Rettungshubschrauber vorbereitet und abgesichert werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte durch das beherzte Eingreifen des Pflegepersonals Schlimmeres verhindert werden können. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzte geflogen. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

(gap)