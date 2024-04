Betriebsunglück in Mönchengladbach Rettungshubschrauber-Einsatz nach Arbeitsunfall

Mönchengladbach · Nach einem Leitersturz ist ein Arbeiter so schwer verletzt worden, dass er nicht in einem Krankenwagen transportiert werden konnte. Deshalb forderte die Feuerwehr einen Helikopter an.

05.04.2024 , 19:55 Uhr

Der Helikopter landete auf einem Parkplatz hinter dem Zollamt Mönchengladbach. Foto: Theo Titz

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Freitagnachmittag, 5. April, zu einem Betriebsunfall an der Krefelder Straße gerufen worden. Dort war ein Arbeiter gegen 14.50 Uhr von einer Leiter gefallen. Aufgrund das Verletzungsmusters entschieden die eingesetzten Rettungskräfte, einen Hubschrauber anzufordern. Der Helikopter landete auf einem Parkplatz hinter dem Zollamt Mönchengladbach. Der Patient wurde nach der Übergabe durch den Rettungsdienst zur Weiterbehandlung in eine Spezialklinik geflogen. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg.

(gap)