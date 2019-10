Gemeinsame Übung : Retten will gelernt sein – der Nachwuchs trainiert

Neuwerk Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Neuwerk und des Deutschen Roten Kreuzes übte gemeinsam mit realistisch nachgestellten Einsätzen für den Ernstfall. Ein Szenario: Nach einem Autounfall ist ein Verletzter aus dem Wagen zu bergen.

Wie hole ich eine eingeklemmte Person aus einem Auto? Was tun, wenn bei einem Unfall eine gefährliche Flüssigkeit ausläuft? Und wie muss ich vorgehen, um Menschen aus einem brennenden Gebäude zu retten? Diesen Fragen stellten sich Nachwuchssanitäter und Jugendfeuerwehrleute am 24-stündigen Rettungsdiensttag. Veranstalter waren die Freiwillige Feuerwehr Neuwerk, das Jugendrotkreuz und das Deutsche Rote Kreuz Mönchengladbach. Es wurden verschiedene Einsatzsituationen inszeniert, bei denen die Nachwuchskräfte lernten, wie die erwachsenen Profis zu handeln.

Ein Szenario: Bei einem Autounfall werden zwei Personen verletzt und befinden sich noch in dem Wagen. Außerdem ist eine Flüssigkeit ausgetreten. Wie im Ernstfall fahren Feuerwehr und Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn zum Unfallort. Die Frage für die jungen Rettungskräfte: Handelt es sich um eine gefährliche Flüssigkeit? Wie ist weiter vorzugehen, um die verletzten Personen zu bergen, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben? Zunächst schaut sich der Einsatzleiter der Feuerwehr die Situation genauer an und gibt seine Einschätzung an den Gruppenführer weiter. Dieser informiert die Einsatzkräfte, was weiter zu tun ist. Da es sich um eine gefährliche Flüssigkeit handelt, ist Vorsicht geboten: Nur mit Schutzanzügen und Atemmasken können die Personen aus dem Auto geborgen werden und müssen mit Wasser abgespritzt werden, bevor der Rettungsdienst schließlich übernimmt.