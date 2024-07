Gastronomie in Mönchengladbach Das Restaurant Palace St. George setzt jetzt auf Veranstaltungen

Mönchengladbach Die Gastronomie-Landschaft in Mönchengladbach verändert sich. In den vergangenen Monaten haben einige neue Restaurants und Cafés wie das „Auszeit“ in Rheydt oder das „Joli“ und das „Mamomi“ in Mönchengladbach eröffnet. Auf der anderen Seite müssen die Gäste von der einen oder anderen lieb gewonnen Adresse Abschied nehmen. So ein Fall ist das Restaurant des Palace St. George im Nordpark. Seit zwei Monaten ist der À-la-carte-Service dort eingestellt worden.