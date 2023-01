Gastronomie in Mönchengladbach Das Restaurant „Leo’s“ eröffnet

Eine neue gastronomische Adresse eröffnet an der Ritterstraße: Ab Freitag, 20. Januar, 17 Uhr, bietet Olimbi Hajdini ihren Gästen im „Leo’s“ an sechs Tagen in der Woche Leckereien vom Frühstück bis zum Abendessen an. Herzhaft oder süß, ein Kaffee, ein Brötchen oder ein üppiges Frühstück, das einen durch den Tag bringt: Die Frühstückskarte bietet sieben Varianten an, zusätzlich werden Spezialitäten wie Porridge oder Pancakes angeboten.