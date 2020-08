Mediterrane Küche in Mönchengladbach : Restaurant Hayatt am Eickener Markt eröffnet

Restaurant Hayatt am Eickener Markt eröffnet

Mediterrane Küche in Mönchengladbach

Inhaber Salim Osman in seinem neuen Restaurant Hayatt. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Zweieinhalb Jahre stand das Objekt zuletzt leer. Jetzt hat es Salim Osman gekauft und in drei Monaten komplett umgebaut. Am Wochenende feierte er mit seinem Team Eröffnung

Am Eickener Markt ist eine neue mediterrane Insel entstanden: das Hayatt. Salim Osman entdeckte das Objekt am Eickener Markt 8 schon vor etwa zweieinhalb Jahren. „Doch es war nur zur Miete zu bekommen. Das wollte ich nicht“, erklärt der Gastronom. Dann jedoch kam die Chance zum Kauf, und Osamn schlug – trotz Corona – zu. Nach drei Monaten Umbau kann er nun Eröffnung feiern.

„Im Keller sind vier komplett neue Kegelbahnen. Wir freuen uns auf Klubs, die hier Spaß haben möchten“, sagt Salim Osman. Die Karte hat er so gestaltet, wie er aufgewachsen ist. „Ich bin in Nettetal geboren. Ich bin ene buure Jung“, sagt er und lacht. Es gibt mediterrane und vegane Leckereien wie Falafel, Warak Inab (gefüllte Weintraubenblätter), Gerichte vom Lavastein aber auch Schnitzel oder Currywurst. Auch an das Thema Nachhaltigkeit wurde gedacht: Wer sein Gericht nicht schafft, kann den Rest mitnehmen. „Wir möchten nichts wegwerfen“, erklärt Besitzer Osman.