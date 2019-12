Stadt in Mönchengladbach : Resolution gegen Judenhass

Stadt in Mönchengladbach

Im Kulturausschuss wurde die Resolution erstmals in Anwesenheit von Leah Floh verlesen. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Nach dem Kulturausschuss hat nun auch der Stadtrat ein starkes Zeichen gesetzt.

Im November hatten alle fünf Fraktionssprecher in der letzten Sitzung des Kulturausschusses eine eindringliche Resolution gegen Antisemitismus vorgetragen. Dieter Breymann (CDU), Ulrich Elsen (SPD), Peter Brollik (Grüne), Natascha Stephan (FDP) und Mario Brocks (Linke) verlasen jeweils einen Passus der Resolution. Da hieß es: „Wir beziehen eindeutig und unmissverständlich Position gegen jede Form offener oder versteckter antisemitischer und hetzerischer Gewalt gegen Juden.“ Es war ein beeindruckendes Zeichen gegen Antisemitismus, antijüdische Hetze und Gewalt. Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Leah Floh, die dem Ausschuss als Gast beiwohnte, war zutiefst gerührt. Die Kultursprecher verwiesen ihre Resolution in den Stadtrat, und dieser hat diese in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen.