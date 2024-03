Nach Internetausfall an Mönchengladbach Schulen Netzwerkkabel am ZOB wieder repariert

An den letzten zwei Schultagen vor den Ferien mussten alle 86 Einrichtungen in Mönchengladbach ohne Internet auskommen. Auch die Bezirksverwaltungsstelle in Neuwerk sowie das Schulamt an der Voltastraße waren betroffen. Es gab Einschränkungen in der Erreichbarkeit. Grund dafür war ein beschädigtes Kabel des sogenannten „Vitusnet“ – also des nicht-öffentlichen, kommunalen Netzes, das die Verwaltungsstandorte in Mönchengladbach verbindet. Bei Bauarbeiten am Europaplatz, genauer gesagt am „ZOB“ (Zentraler Omnibus-Bahnhof), war am Donnerstag ein „wesentliches“ Kabel durchtrennt worden.