Ungewöhnliche Aktion in Mönchengladbach Rentner kettet sich an Kita-Tor an

Das war eine ungewöhnliche Aktion: Ein Rentner hat sich am Montag, 3. April, an ein Tor einer Kindertagesstätte an der Dessauer Straße angekettet. Das bestätigte auch die Polizei. Passanten zu Folge hatte sich der Mann schon häufiger über Kinderlärm beschwert. Auch falle das Tor seiner Meinung nach zu laut ins Schloss. Offenbar beendete der Rentner seine Aktion selbst. Gegen 16 Uhr war er verschwunden. Er konnte nicht zu seiner Motivation befragt werden.