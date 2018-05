Unfall in Mönchengladbach : Rentner an Tankstelle vom eigenen Auto überrollt

Mönchengladbach Ein älteres Ehepaar ist am Samstag an einer Tankstelle in Mönchengladbach schwer verletzt worden. Das Auto der Senioren hatte sich selbstständig gemacht.

Der Wagen habe sich auf einer leicht abschüssigen Fläche an der Tankstelle an der Kölner Straße in Bewegung gesetzt, als der 77 Jahre alte Besitzer nicht in dem Auto war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann stellte sich hinter das Fahrzeug und wollte es aufhalten, stürzte aber dabei und wurde überrollt.

Seine 76 Jahre alte Ehefrau saß noch im Auto, fiel aber aus der offenen Beifahrertür. Beide kamen nach dem Unfall ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

(jco/dpa)