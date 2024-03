Sammler aus Mönchengladbach Ein kunstbegeisterter Schuhmacher

Zu jedem Bild und Objekt in seiner Sammlung kann René Heyer eine Geschichte erzählen, die immer auch Liebeserklärung an die bildende Kunst an sich ist. Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Objekte prägen die Wände im Geschäft mit Werkstatt an der Aachener Straße und in seiner Privatwohnung. Ergänzungen innerhalb der Sammlung erfordern mit Blick auf Korrespondenzen und Spannungen zwischen Werken ein häufiges Umhängen.