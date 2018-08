Mönchengladbach: Rekordbesuch im Freibad

Bäder in Mönchengladbach : Freibäder verzeichnen Rekordbesuch

Sommer im Voklsbad Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Rekordsommer beschert der NEW auch Rekordbesuche in den Freibädern. Längere Öffnungszeiten sind dennoch nicht geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lea Hensen

Die Hitzewelle treibt die Menschen in die Freibäder der NEW in Mönchengladbach. Bis Anfang August kamen bereits 40.000 Besucher mehr in die beiden Freibäder Volksbad und Schlossbad Niederrhein als im gesamten Vorjahr mit 160.712 Besuchern. Den Ausnahmesommer nutzten bisher 200.747 Badegäste für einen Besuch in den Freibädern.

Den diesjährigen Rekord stellte das Volksbad am 1. Juli auf: An diesem Tag erfrischten sich dort 5.032 Badegäste. Das Schlossbad Niederrhein vermeldete am Mittwoch, 8. August, zusammengerechnet 2.668 Besucher. „Wir freuen uns über diese tollen Saison-Zahlen und bedanken uns ausdrücklich bei allen Kollegen in den Freibädern für ihre tolle Arbeit“, sagte Rolf Heithausen, Leiter der Mönchengladbacher Bäder.

Dass das Volksbad auch bei hohen Temperaturen am späten Abend bereits um 19 Uhr schließt, sei auf arbeitsrechtliche Gründe zurückzuführen, sagt Daniela Veugelers, Pressereferentin der NEW. „Die Mitarbeiter des Volksbades sind rund eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung und mindestens eine Stunde nach der Schließung beschäftigt.“ Danach müssten die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten werden. Anders im Schlossbad Niederrhein, wo im Mehrschichtbetrieb gearbeitet wird: Es hat bis 21 Uhr geöffnet, Berufstätige können sich also auch nach der Arbeit noch einmal erfrischen.