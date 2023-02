Enormer Zustrom an Geflüchteten Bevölkerungsrekord in Mönchengladbach

Die Bevölkerung in Mönchengladbach ist im vergangenen Jahr in einem Ausmaß gewachsen, das es so wohl noch nie gegeben hat. 275.500 Menschen leben aktuell in der Stadt. Damit ist die Einwohnerzahl innerhalb eines Jahrs um knapp 4000 gestiegen. Bei Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor zwölf Monaten zählte die Stadtverwaltung noch 271.800 Menschen. Noch nie hatte Mönchengladbach so viele Bewohner. Die Zahl der Einwohner ist aus einem einfachen Grund so deutlich angestiegen: Tausende Geflüchtete sind in der Stadt untergekommen.