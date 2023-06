Sport in Mönchengladbach Neuer Streckenrekord beim Stadtradeln 2023

Teil der Aktion Stadtradeln ist auch das sogenannte Schulradeln. Bei diesem landesweiten Wettbewerb ist es das Ziel, etwas mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen. 28 Schulteams und vier Kitas aus Mönchengladbach machten in diesem Jahr beim Schulradeln mit. Das Team der Gesamtschule Hardt schaffte mit 135 Teilnehmenden die größte Gesamtstrecke von 18.789,8 Kilometern. Die Cornelius-Schule wies den höchsten pro-Kopf-Wert mit 219,9 geradelten Kilometern auf. Da das Stadtradeln und somit auch das Schulradeln in den Kommunen zu verschiedenen Zeitpunkten stattfindet, läuft beides in anderen Städten und Gemeinden noch. Erst wenn überall die Aktionen beendet sind, steht fest, welche Schule oder Klasse im regionalen und bundesweiten Vergleich 2023 gewonnen hat.