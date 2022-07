Probleme bei der Deutschen Bahn : Auch Mönchengladbach von den Bahnausfällen betroffen

Mönchengladbach/Korschenbroich Aufgrund von Personalmangel fallen seit Donnerstag vier Linien der Bahn aus, darunter auch die S8. Wie Reisende auf die Ausfälle reagieren.

Bahnfahrende müssen mal wieder stark sein. Seit Donnerstagnachmittag sind vier S-Bahn-Linien vom Personalmangel bei der Bahn betroffen und fallen aus. Auch die Fahrten der S8, die bis nach Mönchengladbach fährt, werden bis voraussichtlich einschließlich Sonntag gestrichen, teilte die Bahn mit. Grund dafür sind Ausfälle in der Leitstelle in Duisburg. Sie ist zuständig für den kompletten S-Bahn-Verkehr in Nordrhein-Westfalen. „Der Ausfall kam sehr kurzfristig“, sagt ein Sprecher der DB. Krankheitsbedingt würden knapp 35 Prozent der Besatzung der Leitstelle ausfallen. Ob Corona-Erkrankungen der Grund sind, ließe sich nicht sagen, allerdings sei davon auszugehen. „In der Form ist das bisher noch nicht vorgekommen“, so der Sprecher.