First Reisebüro in Mönchengladbach Das Lufthansa City Center feiert Jubiläum

Auch wenn an den Ladenlokalen nun der Kranich der Airline dominiert, ist der Name First Reisebüro GmbH auf dem Papier, sprich im Handelsregister, aber geblieben. Es ist eine besondere Einrichtung in der Stadt: Am 16. Mai 1949 wurde sie als ein an den Verkehrsverein Mönchengladbach angeschlossenes Reisebüro am Busbahnhof gegründet. Seit 1985 ist das Unternehmen an der Bismarckstraße zu finden und hieß seit 1973 First Reisebüro. Anfangs gehörte das Reisebüro noch mehrheitlich der Stadt und ab 1954 den Stadtwerken Mönchengladbach. Erst im Jahr 2012 trat die NEW als Nachfolger der Stadtwerke die Anteile ab an die bestehenden Gesellschafter – Unternehmen und Geschäftsleute aus der Stadt.