Großeinsatz in Mönchengladbach : Reihenhaus brennt in Giesenkirchen

Mönchengladbach Die Rauchwolken waren schon aus der Ferne zu sehen. Die Feuerwehr ist gerade bei einem Großeinsatz in Giesenkirchen. Dort ist in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen.

Im Mönchengladbacher Stadtteil Giesenkirchen ist am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus an der Straße Am Sternenfeld ausgebrochen. Die Rauchwolken waren auch aus der Ferne zu sehen. Die Feuerwehr löste einen Großalarm aus. Die Polizei hat Straßen abgeriegelt. Die Löscharbeiten sind derzeit im vollen Gange.