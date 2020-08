Nach Videoaufnahmen in Mönchengladbach : Reifenstecher von Neuwerk identifiziert

Mönchengladbach Anwohner ärgern sich seit Jahren über mutwillig beschädigte Autos. Sie stellten eine Kamera auf, die eine Tat festhielt. Ermittelt wurde ein 76-Jähriger.

Im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Mönchengladbach-Neuwerk im Bereich Loosenweg/Adlerstraße haben eine Videoaufnahme und weitergehende Zeugenaussagen die Polizei auf die Spur eines 76-Jährigen geführt.

Mit Blick auf eine Tat am Mittwoch, 5. August, konnte der Mann zweifelsfrei als Täter identifiziert werden: An diesem Tag hat er morgens gegen 9 Uhr an einem VW Lupo den vorderen rechten Reifen zerstochen und den Lack zerkratzt. Diese Tat hat er in einer Vernehmung gestanden, teilte die Polizei am Montag mit. Zur Frage nach dem Motiv gab er Verärgerung über das Verhalten von Autofahrern an.