Ärgernis in Mönchengladbach : Reifenstecher erwischt, doch Polizei reagiert nicht

Am Loosenweg in Neuwerk werden seit fünf Jahren Autos zerkratzt. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Mönchengladbach Anwohner hatten ein Video von dem Mann, das ihn bei der Tatausführung zeigt. Sie wollten die Bilder der Polizei zeigen. Doch die Ordnungshüter verweigerten mehrfach eine Terminvergabe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Das hatte schon etwas Unheimliches in Neuwerk am Loosenweg: Jahrelang wurden in dem Wohnviertel Autos mutwillig beschädigt. Immer traf es genau die Fahrzeuge, die auf vier ganz bestimmten Stellflächen geparkt wurden. „Zuerst wurden die Autos zerkratzt, standen sie länger dort, wurden die Reifen zerstochen“, berichtet ein Anwohner. Und: „Bei der Polizei müssen Dutzende Anzeigen vorliegen. Aber ermittelt wurde nie.“

Die Neuwerker fragten sich lange, wer so etwas tut und warum er es tut. Denn alle beschädigten Autos waren ordnungsgemäß geparkt. Schon vor etwas längerer Zeit war der Verdacht auf einen ganz bestimmten Bewohner im Viertel gefallen. Doch nachweisen konnte niemand etwas. Die Anwohner verzweifelten: „Es war schon so weit gekommen, dass kein Bewohner des Viertels mehr auf den vier Flächen geparkt hat“, berichtet ein Neuwerker.

Eine aufgestellte Wildkamera brachte plötzlich einen unerwarteten Erfolg: Die aufgenommenen Bilder zeigen tatsächlich einen Mann, der sich zu einem Auto herunterbeugt und in den Reifen sticht. Mit diesem eindeutigen Video wollten die Anwohner sofort zur Polizei gehen. Das war am 6. August. Doch bis Freitag, also vor acht Tage, hat es gedauert, bis es gelang, den Stick mit den Bildern bei den Ordnungshütern abzugeben. Zuerst sei den Anwohnern der Zutritt zur Wache verwehrt worden – wegen Corona. Ein Termin müsse vereinbart werden, habe es geheißen. Also habe man es mehrfach telefonisch versucht, berichten die Neuwerker. Doch wieder seien die Anwohner abgeblitzt, weil es noch keinen Sachbearbeiter gebe, der sich „eingelesen“ habe. Die Anwohner versuchten es online und bekamen immerhin einen Rückruf.

„Das Video liegt dem zuständigen Kriminalkommissariat seit heute vor“, sagte die Polizei am Freitag, „dass es zu einer Verzögerung bei der Übergabe gekommen ist, bedauern wir ausdrücklich“.