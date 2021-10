77 Rehkitze in Mönchengladbach gerettet : Tierretter von Verein mit Spende bedacht

Foto: Walter Coenen 11 Bilder Wie Drohnen bei der Rettung von scheuen Wildtieren helfen

Mönchengladbach Dank modernster Drohnentechnik und dem Engagement der vierköpfigen Crew konnten viele Tiere vor dem sicheren Mäh-Tod gerettet werden. Was darüber hinaus auf der Jäger-Jahreshauptversammlung bekanntgegeben wurde.

Von Horst Pawlik

Die Rettung frisch gesetzter Rehkitze war für die Teilnehmer der Mönchengladbacher Jäger-Jahreshauptversammlung im Venner Gasthof Loers ein wichtiges Thema. „Allein 77 Kitze konnten im Frühjahr auf den Wildwiesen und Feldern der Jagdreviere der Stadt vor dem Mäh-Tod gerettet werden“, freute sich Vorsitzender Udo Röbling und wertete das als großartigen Erfolg.

Möglich machte das der Einsatz moderner Technik. Mit großem Engagement einer vielköpfigen Mannschaft und unter Einsatz zweier neu angeschaffter Drohnen zog es die ehrenamtlichen Helfer zur Setzzeit oft früh am Morgen raus, um vor Einsatz der landwirtschaftlichen Mäher ihre Arbeit zu tun.

Jetzt wurde die Crew genau wie Doris Kohnen von der Rehkitzhilfe Mönchengladbach mit einer Spende aus der Vereinskasse bedacht. Anders als die in 2021 erstmals eingesetzte Arbeit per Drohnentechnik, bemüht sich die Hardterin bereits seit 14 Jahren ums Überleben junger Rehe in den heimischen Wäldern. Häufig mit Erfolg: 36 Kitze konnte sie so großziehen. Am Ende steht für Kohnen immer das Auswildern. „Ich will schließlich keinen Zoo aufmachen“, betont die engagierte Tierfreundin. „Allein im letzten Jahr waren hohe Tierarztkosten zu stemmen und täglich zwölf Euro Milch läppern sich auf Dauer auch, da hilft jeder Cent“, freut sie sich über die Spende der Grünröcke.

In ihren Jahresberichten ließen die Ressort-Verantwortlichen unter anderem fürs Brauchtum, jagdliches Schießen und Hundewesen, ein aktives Vereinsleben erkennen. Hermann Kraemer, Obmann für das Brauchtum freut sich schon jetzt auf einen Höhepunkt des diesjährigen Veranstaltungskalenders: dem gemeinsamen Auftritt beider Jagdhornbläsercorps im Oktober bei einer Hubertusmesse im Kölner Dom.

Wegen zwingender Vorgaben in der Vereinssatzung des Landesjagdverbandes NRW (LJV) kündigte Vorsitzender Röbling eine Vorverlegung der nächsten Vorstands-Wahl an. Der Kreisgruppen-Chef strebt zum Termin eine Bestätigung im Amt an. „Aus taktischen Gründen“, so Röbling solle die Wahl so früh im Jahr durchgeführt werden. „Nach der Vollendung des 70. Lebensjahres ist gemäß Paragraf 10 der Satzung eine Wiederwahl ins Vorstandsamt nicht möglich“, verriet er so auch ein wenig über sein Alter.