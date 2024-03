Karneval in Mönchengladbach Fußgruppe des Reha-Vereins gewinnt Kostümwettbewerb

Hausherr Antonius Bergmann begrüßte seine Gäste: Das Prinzenpaar Jost und Elke Fünfstück, das Kinderprinzenpaar Niklas Quade mit Prinzessin Hanna Brüggen und Mitglieder des MKV-Präsidiums. Die anwesenden Fußgruppen sprach er direkt an, sie seien im Zug doch das Salz in der Suppe. Und sie hätten auch in diesem Jahr wieder durch Energie, Stimmung und Kreativität den Menschen eine Freude gemacht. „Außer Konkurrenz“ lief in jedem Jahr die Sparkassen-Fußgruppe mit, 116 Mitarbeitende waren es diesmal, alle in Kostümen, geschneidert von Linda Brunen.