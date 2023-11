Fachtagung in Mönchengladbach Wie Reha-Verein seit 50 Jahren Menschen hilft

„Ihr Verdienst ist der Dienst am Menschen“, lobt Oberbürgermeister Felix Heinrichs. In der Tat: Als in den 1970er Jahren über die bundesdeutsche Psychiatrie diskutiert wurde, wurde in Mönchengladbach der Versuch gestartet, eine psychiatrische Klinik in die Kommune zu verlagern und nicht – wie bis dahin üblich – fern von Wohn- und Lebenswelt. So begann 1972 die LVR-Klinik in Rheydt ihre Arbeit. Ihr erster Ärztlicher Leiter, Alexander Veltin hatte die Idee, 1973 den Reha-Verein zu gründen. Dass damals der Ärztliche Leiter auch Vorsitzender des Reha-Vereins war, nennt Veltins Nachfolger Ralf Seidel unverzichtbar, damit der Verein sich nicht von der Klinik separiere. Zudem habe der Reha-Verein von Anfang an im Paritätischen Wohlfahrtsverband mitgemacht.