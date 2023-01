Regisseurin Susanne Meures Leben für das Filmemachen

Susanne Regina Meures ist viel unterwegs. Das war sie immer schon. Ihren Lebensmittelpunkt sieht die Regisseurin irgendwo zwischen Berlin, Zürich und Los Angeles. Doch aktuell hat das Reisen noch einen weiteren Grund: Die Marketing- und Promo-Phase von Meures’ neuestem Film ist im vollen Gange. „Girl Gang“ dokumentiert das Leben einer jugendlichen Influencerin. Die harte Realität des nach außen so fabelhaften Lebens der Internetstars. Den Rausch, die Sucht, das Geld und die Erfüllung, die in dem Geschäft stecken. Mit dem 98-minütigen Dokumentarfilm ist Meures ein weiterer Erfolg gelungen, das ist jetzt schon klar. „Girl Gang“ wurde auf etlichen renommierten Filmfestivals in den Kinos gezeigt. Ende März wird der Film auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen sein – und spätestens dann die breite Masse erreichen.